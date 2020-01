LDC : Wydad et Zamalek pour valider leur ticket, le programme de la 5eme journée

La 5eme journée des poules de la Ligue des Champions africaine se déroule à partir de vendredi. Plusieurs équipes sont en mesure de décrocher à cette occasion leur ticket pour les quarts de finale.

L'Etoile du Sahel à l'épreuve d'Al-Ahly

Lase dispute ce week-end. Plusieurs équipes sont en mesure de, et rejoindre ainsi celles qui ont déjà assuré le leur : les Mamelodi Sundowns, l'Espérance de Tunis, double tenante du trophée, et le TP Mazembe. Corbeaux qui sont en déplacement sur le terrain du, où ils retrouveront leur ancien entraîneur, Patrice Carteron. Le Français entend ne pas laisser passer l'occasion de se qualifier à domicile. Un nul pourrait suffire au bonheur des Chevaliers Blancs en cas de nul le lendemain entre Zesco United et le Primeiro de Agosto. Le, désormais coaché par Sébastien Desabre, dispose d'une opportunité similaire de qualification avec la réception de l'USM Alger ce vendredi. Une victoire, et le billet serait dans la poche dans le groupe C, qui verra samedi les Mamelodi Sundowns se déplacer sans pression à Luanda, face au Petro Atlético.Trois équipes restent en course dans le groupe B :. Mais la tâche ne s'annonce pas simple face à des Egyptiens intraitables sur leurs terres (un seul point abandonné en championnat) et désireux de prendre leur revanche sur le match aller, gagné par les étoilés. Ces derniers ont voyagé sans leur attaquant ivoirien Souleymane Coulibaly, parti en très mauvais termes d'Al-Ahly en 2017... Enfin, le groupe D verra, en ballotage favorable pour la deuxième place, tandis que la JS Kabylie ira défier l'AS Vita Club à Kinshasa, avec l'espoir d'une contre-performance marocaine.Vendredi : Zamalek (EGY) - TP Mazembe (RDC)Samedi : Zesco United (ZAM) - Primeiro de Agosto (AGO)Classement : 1. TP Mazembe, 10 pts (+5). 2. Zamalek, 7 pts (+1). 3. Zesco United, 2 pts (-2). 4. Primeiro de Agosto, 2 pts (-3).Samedi : Platinum FC (ZIM) - Al-Hilal (SOU)Dimanche : Al-Ahly (EGY) - ES Sahel (TUN)Classement : 1. ES Sahel, 9 pts (+4). 2. Al-Ahly, 7 pts (+2). 3. Al-Hilal, 6 pts (0). 4. Platinum, 1 pt (-6) .Vendredi : WAC Casablanca (MAR) - USM Alger (ALG)Samedi : Petro Atlético (AGO) - Mamelodi Sundowns (AFS)Classement : 1. Mamelodi Sundowns, 10 pts (+5). 2. WAC Casablanca, 6 pts (+3). 3. USM Alger, 2 pts (-2). 4. Petro Atlético, 2 pts (-6).Samedi : Espérance Tunis (TUN) - Raja Casablanca (MAR)Samedi : AS Vita Club (RDC) - JS Kabylie (ALG)Classement : 1. Espérance Tunis, 10 pts (+5). 2. Raja Casablanca, 7 pts (+1). 3. JS Kabylie, 4 pts (-2). 4. AS Vita Club, 1 pt (-4).