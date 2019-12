LDC : Un choc Raja - JS Kabylie au programme

Le TP Mazembe a accepté les excuses de Trésor Mputu, écarté du groupe quelques jours pour un comportement jugé irrévérencieux.

Est-ce l'esprit de Noël ? Toujours est-il que. Sorti dans des conditions jugées irrespectueuses lors du Classico face au DC Motema Pembe, le meneur de jeu des Corbeaux a vu le club du président Moïse Katumbi accepter ses excuses et lui annoncer sa prochaine réintégration du groupe. En attendant que celle-ci devienne effective, c'est sans lui que Pamphile Mihayo et ses hommes vont défier les Angolais du Primeiro de Agosto, ce vendredi à Luanda pour le compte de la 3eme journée du groupe A de Ligue des Champions.« Sincèrement merci au Président Moïse Katumbi qui est un père pour moi. Il a accepté de me recevoir et m’a accordé – au nom du club – son pardon un jour aussi spécial que celui de Noël.Je suis une icône et dois avoir une attitude irréprochable pour les jeunes joueurs formés dans nos académies. Agir comme je l’ai fait n'est pas exemplaire d'abord pour les jeunes mais aussi pour tout le groupe. Je promets de ne plus répéter un tel comportement. Je remercie aussi mes coéquipiers qui ont plaidé ma cause auprès de la direction. Je ne dois plus agir ainsi étant donné que le groupe a besoin de la plus grande cohésion afin d'atteindre les objectifs ambitieux du club cette année.Aux supporteurs aussi, je demande qu'ils me pardonnent. »