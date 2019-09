LDC UEFA: Zinédine Zidane se méfie du PSG (vidéo)

1) 🇸🇳 Sadio Mané (Sénégal/ Liverpool) Poste: Ailier > 5 matches – 4 buts - 2 passes décisives > 2 fois élu homme du match > Vainqueur de la Supercoupe d'Europe 2019 > Auteur d'un doublé lors de la Supercoupe d'Europe 2019 > Note: 9 2) 🇨🇩 Dieumerci Mbokani (RD Congo/ Royal Antwerp) Poste: Attaquant > 5 matches – 6 buts - 2 passes décisives > 3 fois élu homme du match > Note: 9 3) 🇪🇬 Mohamed Salah (Egypte/ Liverpool) Poste: Ailier > 5 matches – 3 buts - 2 passes décisives > 2 fois élu homme du match > Vainqueur de la Supercoupe d'Europe 2019 > Note: 8,5 4) 🇨🇲 Jean-Pierre Nsamé (Cameroun/ Young Boys) Poste: Attaquant > 5 matches – 5 buts - 1 passe décisive > 2 fois élu homme du match > Note: 8,5 5) 🇹🇿 Mbwana Ally Samatta (Tanzanie/ KRC Genk) Poste: Attaquant > 5 matches – 5 buts - 1 passe décisive > 2 fois élu homme du match > Vainqueur de la Supercoupe de Belgique > Note: 8,5

A l’issue d'un mois d'riche en émotions pour nos représentants africains en, la rédaction d’vous a consulté afin de désigner notre meilleur ambassadeur sur le "Vieux Continent" durant les 30 derniers jours. Et après près de 200 votes, vous avez élu. A lire aussi >> Mbokani, Nsamé, Samatta... Le Top 10 des meilleurs buteurs africains en Europe Auteur de quatre buts en cinq apparitions, dont un magnifique doublé en Supercoupe d'Europe a été l’un des grands artisans du brillant début de saison du club de la Mersey. L'enfant derécoltedes voix et devance largement l'expérimenté canonnier congolais,). Il convient de noter également que le podium est complété paravecdes suffrages, tandis que l'attaquant camerounais%) et le buteur tanzanien(2%) se classent respectivement 4eme et 5eme de notre consultation.