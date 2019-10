LDC UEFA : un Bayern phénoménal explose Tottenham (2-7) !

Le remplaçant de Paul Put a publiĂ© 23 joueurs pour cette double confrontation. Le technicien français fĂȘtera sa premiĂšre, le 12 octobre contre les Comores Ă Paris et le 15 octobre, elle il sera opposĂ© au Chili Ă Alicante. Plusieurs joueurs signent leur retour dans la liste. C’est le cas de ContĂ© Ibrahima, Florentin Pogba, Seydouba Soumah, Demba Camara et Ibrahima Sory Sankhon. De nouveaux visages font Ă©galement leur entrĂ©e dans la cour des grands. Il s’agit d’Antoine ContĂ© du Beitar Jerusalem, Jules Keita et Elie Ouendeno du Hafia FC. Ibrahima TraorĂ©, Sadio Diallo, Mohamed Aly Camara, Ibrahima CissĂ© et Ibrahima Sory ContĂ© sont tous forfaits pour des raisons de blessure. Ernest Seka, Mikael Dyrestam, Ousmane SidibĂ©, Idrissa Sylla et Boubacar Fofana sont ignorĂ©s.Gardiens : Aly Keita (Ostersunds/SuĂšde), Moussa Camara (Horoya AC/GuinĂ©e), Elie Ouendeno (Hafia FC/GuinĂ©e DĂ©fenseurs : Antoine ContĂ© (BĂ©itar JĂ©rusalem/Israel), Ibrahima Sory Sankhon (Saint-Trond/Belgique), Florentin Pogba (Atlanta United/USA), Simon Falette (Eintracht Francfort/Allemagne), Julian Jeanvier (Brentford/Angleterre), Sekou CondĂ© (ChĂąteauroux/France), Pa KonatĂ© (GIF Sundsval/SuĂšde), Issiaga Sylla (Toulouse FC/France) Milieux : Naby Keita (Liverpool/Angleterre), Ibrahima ContĂ© (Beroe Stara Zagora/Bulgarie), Mady Camara (Olympiakos/GrĂšce), Baissama Sankoh (SM Caen/France), Amadou Diawara (AS Roma/Italie), Attaquants : Seydouba Soumah (FK Partizan/Serbie), Lass Bangoura (Vancouver Whitecaps/Canada), Jules Keita (RC Lens/France), Mohamed Yattara (AJ Auxerre/France), François Kamano (Bordeaux/France), Demba Camara (Apeol Tel-Aviv/Israel), Sory Kaba (FC Midtjyland/Danmark) A lire aussi >> Officiel : Didier Six nommĂ© sĂ©lectionneur de la GuinĂ©e