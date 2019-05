LDC UEFA: le FC Barcelone assomme Liverpool et met un pied en finale !

Auteur d'un doublé lors du choc de mercredi soir contre Liverpool, Lionel Messi, l'attaquant international argentin du Barça, a marqué son... 600eme but en club.



🔵🔴 Leo Messi has now scored 6⃣0⃣0⃣ goals for Barcelona! 👏👏👏#UCL | @FCBarcelona pic.twitter.com/gjULVdESfq

26 - Lionel Messi now has 26 goals in 33 appearances against English clubs in the Champions League; no player has more against teams from a particular country in the competition's history (level with Cristiano Ronaldo v German clubs). Unstoppable. #FCBLIV pic.twitter.com/FuuNxeCMHq

3 - Lionel Messi is only the second player to score against three different English clubs in the same Champions League season (Spurs, Man Utd and Liverpool), after Thomas Muller in 2013-14 (Arsenal, Man City and Man Utd). Difference. #FCBLIV pic.twitter.com/CtjLs9VJyP

Après une ouverte du score de Luis Suarez, c’est l’inévitable Lionel Messi qui s’est chargé de faire exploser Liverpool en demi-finale aller de la Ligue des Champions, mercredi soir., l’attaquant international argentin permet au Barça de prendre une sérieuse option sur la qualification pour la finale, et le natif de Rosario vient tout simplement d’atteindre la barre des 600 buts en club (toutes compétitions confondues), lui qui avait ouvert son compteur il y a quatorze ans jour pour jour face à Albacete. Seul Raul (33) a marqué contre plus d'adversaires différents en C1 que la Pulga (32), auteur de ses 2 premiers buts contre les Reds en trois confrontations.