LDC UEFA: Cristiano Ronaldo reçoit le prix du plus beau but de la saison

L’approche du Real Madrid pour Ferland Mendy n’est plus un secret mais d’après les journaux madrilènes, le latéral gauche de l’OL est sur le point de passer un premier examen médical à Paris.

Digne pour remplacer Mendy ?

On attendait Tanguy Ndombélé comme premier départ de l’Olympique Lyonnais cet été mais le milieu de terrain risque bien de se faire griller la priorité par Ferland Mendy.du Real Madrid et son arrivée dans la capitale espagnole n’est plus qu’une question de jours. S’il faudra très certainement attendre la fin des matchs éliminatoires des Bleus pour l’Euro 2020 contre la Turquie (8 juin) et l’Andorre (11 juin), Mendy est plus que jamais proche d’être un concurrent direct de Marcelo. Que ce soit AS ou Marca, les deux quotidiens espagnols très au fait de l’actualité du Real, annoncent en concert que lLe tout pendant que les dirigeants madrilènes et leurs homologues lyonnais continuent de discuter sur les détails du transfert. S’il ne faisait pas partie des favoris à un départ cet été,Le président lyonnais avait annoncé à la fin de la saison que seulement trois départs majeurs auront lieu durant le Mercato afin de laisser à Sylvinho un effectif compétitif. Avec Ferland Mendy,Le départ quasiment acté de l’ancien Havrais, Juninho et Florian Maurice s’activent désormais à lui trouver un remplaçant. Aux dernières nouvelles, l’OL auraient des vues sur Youssouf Koné (Lille), Romain Perraud (Nice) mais aussi Lucas Digne (Everton) qui n'est autre que le concurrent actuel de Mendy pour le poste d'arrière gauche chez les Bleus.