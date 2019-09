Aytemiz Alanyasporumuz 1-1 DG Sivasspor (Maç sonucu) pic.twitter.com/yWGOAJY00E — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) September 28, 2019

Son but de ce samedi est l’un des plus important, puisque l’attaquant des Lions et son Ă©quipe Ă©tait menĂ©e dĂšs la premiĂšre minute du match. Mais le but de l’ancien joueur de Newcastle est survenu Ă l’heure de jeu, pour assurer le point du nul Ă Alanyaspor. Alanyaspor et Papiss CissĂ© sont actuels leaders du championnat turc avec 14 points en 6 journĂ©es. Ils devancent Fenerbahçe (2e avec 11 points).