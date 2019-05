LDC – Sadio Mané : « Il ne faut pas se cacher, je crois qu’on est favori »

La Ligue 1 française a fermé ses rideaux ce week-end. Pour cette saison 2018-2019, plusieurs sénégalais étaient engagés. Cependant, Ismaila Sarr, Mbaye Niang et Edouard Mendy ont été les plus en vus cette saison en France.

En difficulté, ces dernières saisons, Mbaye Niang s’est bien relancé, cette saison, sous les couleurs du Stade Rennais. Prêté par Torino au club français, l’international sénégalais, malgré un début de saison difficile, a réalisé sa meilleure saison avec 11 buts au compteur et 4 passes décisives en 29 apparitions pour 19 titularisations en Ligue 1 française. L’attaquant sénégalais a terminé la saison, meilleur buteur de Rennes. Pour les coupes, Mbaye Niang a marqué un but en Europa League et 2 en coupe de France. Il a aussi remporté la coupe de France face au Paris Saint-Germain.

Toujours avec Rennes, Ismaila Sarr a aussi réussi une très belle saison. En effet, l’international sénégalais a marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives pour 35 apparitions dont 32 titularisations. L’un des meilleurs espoirs de la Ligue 1 française a aussi marqué 4 buts en Europa League et un en coupe de France. C’est la meilleure saison de sa carrière d’où les nombreuses sollicitations des clubs comme Arsenal, l’Inter de Milan ou encore le Milan AC.

C’est la grosse révélation sénégalaise de la saison en Ligue 1. En effet, Edouard Mendy a terminé la saison parmi les meilleurs gardiens du championnat. Avec Reims, le portier sénégalais a, capté 180 ballons, détourné 67 ballons et subi 15 fautes. L’international sénégalais a terminé la saison avec 14 cleans sheets.