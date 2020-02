LdC - PSG: Tuchel ne dévoile pas ses cartes sur le onze de Dortmund (vidéo)

L’ancien sélectionneur anglais, Sam Allardyce, a encouragé Pep Guardiola a rejoindre l’Italie et démontrer qu’il peut réussir dans un championnat étranger.

Pep Guardiola est encore sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2021. Mais, depuis quelques jours, les rumeurs d’une séparation enflent. À cause de la sanction imposée par l’UEFA aux Eastlands, avec une exclusion de deux ans de la Ligue des Champions, le technicien catalan serait enclin à changer d’air. D’autant plus qu’il n’est jamais resté plus de quatre ans au sein d’un même club. Par ailleurs, l’intérêt supposé à son égard de la Juventus plaiderait aussi fortement en faveur d’un nouveau challenge pour l’ex-entraineur du Barça.



Sam Allardyce tips Man City boss Pep Guardiola to take Juventus challengehttps://t.co/c536tVLGjf pic.twitter.com/ZPDKxGuCxM

— Mirror Football (@MirrorFootball) February 15, 2020

Guardiola voudrait un nouveau challenge

Après avoir coaché en Espagne, en Allemagne et en Angleterre, Guardiola réussira-t-il en Italie si jamais il venait à choisir cette destination ? La question mérite d’être posée. Il y en a cependant qui n’en doutent pas. C’est le cas de Sam Allardyce, l’expérimenté coach anglais et qui a eu à croiser le fer plusieurs fois avec le technicien espagnol en PL. « Il a connu de belles années à Manchester City et l'Italie serait un autre défi, a-t-il déclaré à The Mirror. Donc, il semble qu’il est lassé et se dit « je dois aller en Italie et relever ce challenge pour montrer ce que je peux faire dans ce pays. Ce qui serait énorme et José Mourinho a fait un truc comparable. Cela dit, ce sera triste de perdre Guardiola parce qu'il a tant apporté à la Premier League et nous nous sommes tous améliorés grâce à lui ». Sur un autre média (TalkSport), Allardyce avait confié précédemment : "Gagner 1-0 a toujours été suffisant pour les Italiens. Il changera complètement les choses. Il impose son style de football partout où il va. Il transformera la Juventus par rapport à la façon dont ils jouent en les adaptant à son jeu de passes."

Voir aussi :



>>> Pourquoi le projet de Manchester City est en péril après la sanction de l’UEFA