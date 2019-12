LDC : L'Espérance accueille la JS Kabylie, le programme de la 2eme journée

Officiellement, les autorités camerounaises en charge des Sports ne donnent aucun chiffre sur le taux de réalisation des travaux de construction du Complexe Sportif d’Olembé (Yaoundé). Officieusement, certaines sources avisées croient savoir que beaucoup reste à faire et que les retards sont énormes. Un peu trop même. Le ministre camerounais des Sports et de l’Education Physique le sait. Raison pour laquelle il a décidé, le 29 novembre dernier, de mettre un terme au contrat de l’entreprise italienne Gruppo Piccini qui avait la charge de construire ce Complexe, et de confier la suite des travaux au Canadien Magil Construction qui doit désormais effectuer une course contre la montre. La Confédération Africaine de Football (CAF) a en effet été claire. Le Cameroun, pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 à jusqu’au mois d’avril 2020 pour livrer toutes les infrastructures consignées dans le cahier de charges de cette compétition. Sur le chantier du Complexe d’Olembé - qui doit abriter un stade de 60 000 places retenu pour accueillir le match d’ouverture et la finale de ladite CAN – pas question de perdre du temps. Les ingénieurs de Magil sont mobilisés et à pied d’œuvre. L’entreprise canadienne promet d’installer la pelouse du terrain principal d’ici les trois prochaines semaines. « Nous savons déjà ce qu’il y a à faire. Nos équipes se mettent au travail immédiatement, mais la grande concentration sera sur la pelouse. On est conscient de la qualité du travail qui a été fait par Piccini. De notre côté, nous allons tout faire pour honorer notre engagement envers le Cameroun, c’est-à-dire livrer le chantier dans les meilleurs délais », rassure Mathiere, responsable de Magil sur le chantier du Complexe d’Olembé.Magil Construction est l’œuvre de l’architecte canadien Louis Magil. Fondée en 1953 avec pour vision de « Bâtir sur l'excellence », Magil s’est spécialisé dans le bâtiment pendant une cinquantaine d’années en terre canadienne, avant de se lancer vers de nouveaux horizons, en élargissant le champ de ses compétences. « Notre excellente réputation et notre approche pratique ont valu à Magil Construction une solide réputation auprès des promoteurs, des institutions financières, des sociétés de cautionnement, des consultants en conception ainsi que des utilisateurs finaux », se vante John Marcovecchio, chef de la direction de Magil. Cette force adossée sur la confiance des partenaires et milieux financiers pourra-t-elle sauver le Complexe Sportif d’Olembé dont l’un des problèmes de fond est le manque de financements ? Le maçon sera jugé au pied du mur.