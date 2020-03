LDC : Les moments forts du match PSG-Dortmund

Neymar en pleurs



PSG classificado com gol do Adulto Ney na ida e na volta! NEYMAR você é gênio! Neymar você é meu ídolo! pic.twitter.com/69pYNaADvU

— João Vitor Bueno (@JoaoBuenoYT) March 11, 2020



🇫🇷 #PSGBVB 🇩🇪

🌟 La communion des joueurs et de leurs supporters, au balcon du Parc des Princes, alors que Neymar est en pleurs. Très grand moment ce soir !



💫 #PSGBVB #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/bvhMVFD7d0



— RMC Sport (@RMCsport) March 11, 2020

Les parisiens trollent Haaland



The entire PSG team mocked Haaland after the game even though Neymar alread did the Haaland celebration earlier in the game. 😂😂😂

This is the kind of petty drama we love 😂😂😂 pic.twitter.com/gRT1nsyhNE



— Premier League Stuff (@EPLStuff) March 12, 2020



Après leur qualification face au Borussia Dortmund, les joueurs du PSG ont reproduit la célébration d'Erling Håland 😭 pic.twitter.com/UOqjFuWOOg

— Vines Foot (@vinesfoot) March 11, 2020

La fête malgré le huis clos et le Coronavirus



Thank goodness the behind-closed-doors policy at PSG means no big public gatherings of fans.pic.twitter.com/qNtv71wyJG

— Nick Harris (@sportingintel) March 11, 2020



More than just qualification 🙌

A true togetherness with the best supporters in the world ❤️💙 pic.twitter.com/XIb7d7uCiL



— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 12, 2020

Le club de la capitale française s’est qualifié aux dépens du club allemand, le Borussia Dortmund. Battu au match aller 1-2, le leader de Ligue 1 a réussi l’exploit d’inverser la tendance à domicile 2-0.L’heure est donc à la joie et la fête. Heureux après cette qualification, Neymar en pleure de joie. Le Brésilien n’a pu contenir son émotion et a complètement craqué.C'est l'une des images fortes et marquantes de ce 8es de finale.Le joueur de la Seleçao a été l’un des artisans de cette qualification. Auteur d’un but à l’aller, le « Ney » a ouvert le score au match retour dès la 28e minute pour libérer ses coéquipiersAutre image qui a fait le tour de la toile celle de la célébration de l’ancien joueur du FC Barcelone après l’ouverture du score.Neymar a fêté son but avec les remplaçants parisiens en reprenant la célébration (Yoga) d'Erling Haaland, bourreau du club français au match aller avec un doublé.Au coup de sifflet final, les coéquipiers de Kylian Mbappé se sont offerts un petit plaisir. Ils se sont regroupés sur le terrain pour imiter également la célébration du Norvégien, Un chambrage en bonne et due forme.Ce match entre le Paris Saint Geramin et le Borussia Dortmund s’est joué dans un contexte inédit : La rencontre s’est déroulée dans un Parc des Princes vide sans âme. Coronavirus oblige. Mais avec une ambiance bouillante à l'extérieur.Les supporter du PSG ont été présents en masse à l'extérieur de l'enceinte parisienne pour soutenir leur club. Après le match, les joueurs ont rejoint les coursives de la tribune Auteuil pour célébrer cette qualification avec leur public !!!A lire aussi sur Orange Football Club >> Quiz : Avez-vous bien suivi le 8es de finale retour PSG-Borussia Dortmund