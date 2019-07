LDC : Le rapport du commissaire du match EST-WAC a filtré

Le rapport du commissaire du match chargé de la finale retour de la Ligue des Champions n'épargne ni l'Espérance de Tunis ni le Wydad Casablanca, mais assure que les joueurs étaient au courant du dysfonctionnement du VAR.

Le TAS tranchera d'ici la fin juillet

Le rapport du commissaire du match de la LDC Africaine entre @ESTunis1919 et WAC pic.twitter.com/hX4rqxq0s0 — Tunisie-Foot (@TunisieFoot) July 26, 2019

Alors que le Tribunal arbitral du sport a été saisi par les deux clubs ayant disputé laafricaine, Tunisie-Foot publie ce vendredi leentre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca. Dans ce document, reproduit ci-dessous, ledit commissaire, le Mauritanien Ahmed Ould Yahya (par ailleurs président de la Fédération mauritanienne de football, ndlr) confirme queavant la rencontre et que les capitaines des deux équipes en ont été avisés par le directeur des compétitions de la CAF, en l'occurrence le Tunisien Tarik Bouchamaoui. On apprend également que, durant l'interruption de la rencontre, le VAR s'est remis en marche, mais qu'il était « techniquement impossible » de revenir sur l'action litigieuse, ce but refusé (vraisemblablement à tort) aux Marocains. Les deux équipes et leurs dirigeants ont alors surenchéri., pour avoir « copieusement insulté le président du WAC sans que ce dernier ne le provoque ou rétorque à ses insultes. » Hamdi Meddeb « a même tenu des propos irrespectueux envers le président de la CAF en notre présence. » Quant au Wydad, malgré les « tentatives de dissuasion »,, au bout de 45 minutes de battement. » L'arbitre avait alors sifflé la fin de la partie, en vertu « des règlements et dispositions applicables dans cette situation. » L'Espérance s'était vue remettre le trophée. Quelques jours plus tard, la CAF, réunie en comité exécutif, avait ordonné la restitution de celui-ci et. Aucune date n'a été fixée pour ce "replay", dont on ne sait toujours pas où il se jouerait. La seule échéance claire dans ce dossier est celle donnée par le TAS, qui avait indiqué qu'il statuerait d'ici à la fin juillet.