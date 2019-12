LDC : Le calendrier des matchs en retard de l'Espérance et de l'Etoile dévoilé

La Fédération tunisienne de football a communiqué le calendrier des matchs en retard de l'Espérance de Tunis et de l'Etoile du Sahel, engagés en Ligue des Champions africaine.

21 décembre : ES Métlaoui - ES Sahel (MAJ J03)05 janvier : AS Solimane - ES Tunis (MAJ J04)14, 15 ou 16 janvier : ES Tunis - ES Sahel (MAJ J07)19 janvier : ES Tunis - Club Africain (MAJ J09)28, 29 ou 30 janvier : CS Chebba - ES Tunis (MAJ J10) ; ES Sahel - CS Sfaxien (MAJ J10)05 février : ES Tunis - US Monastirienne (MAJ J11)1. US Monastirienne, 25 pts2. Club Africain, 22 pts3. CS Sfaxien, 21 ptsStade Tunisien, 21 pts5. US Ben Guerdane, 18 pts6. ES Sahel, 17 pts7. ES Tunis, 16 pts8. CS Chebba, 14 pts9. JS Kairouanaise, 12 pts10. AS Solimane, 11 ptsCA Bizertin, 11 pts12. CS Hammam-Lif, 9 pts13. ES Métlaoui, 6 pts14. US Tataouine, 5 pts