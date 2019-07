LDC : La finale retour à rejouer au menu du comité exécutif de la CAF

Du côté des Fennecs, on devrait observer exactement le même 4-3-3 qu’auparavant. Raïss M’Bohli dans les buts derrière Benseibaini, Belamri, Mandi et Zeffane, qui remplace Atal dont la CAN est terminée. Pointe basse du milieu de terrain Guédioura sera bien là et accompagné de Bennacer et Feghouli, buteur lors de la dernière rencontre. Enfin, devant, du grand classique avec Mahrez à droite, Belaili à gauche et Bounedjah en pointe. Côté Nigéria, ce sera probablement du 4-2-3-1. Akpeyi dans les buts et devant lui Collins, Omeruo, Troost-Ekong, buteur contre l’Afrique du Sud, et Awaziem seront les défenseurs. Ndidi et Etebo forment la double pivot derrière une ligne à trois composée d’Ahmed Musa, d’Alex Iwobi et de Samuel Chukwueze. Odion Ighalo sera seul en pointe d'attaque.Algérie : M'Bolhi, Bensebaini, Benlamri, Mandi, Zeffane, Guedioura, Belaili, Bennacer, Feghouli, Mahrez et Bounedjah Nigeria : Akpeyi, Awaziem, Troost-Ekong, Omeruo, Aina, Ndidi, Etebo, Iwobi, Chkwueze, Musa et Ighalo.