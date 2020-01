Ligue des Champions (J5): Vita Club pulvérise la JS Kabylie (4-1) !

L’équipe nationale amateur du Cameroun recevait celle du Tchad ce samedi au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, dans le cadre d’un match préparatoire au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2020. Sans briller, et même en difficulté constante pendant la première période, l’équipe locale a remporté la partie, 2-0, grâce notamment à un René Ndi passeur sur le but de Samuel Nlend (38), puis buteur de retour des vestiaires (55).Tout allait bien pour les hommes qu’entraîne Clément Arroga à l’entame de la rencontre. Enfin, pendant les 5 premières minutes. Face à des Camerounais désordonnés et incapables de se projeter vers l’avant, les visiteurs ont confisqué la balle et déroulé leur jeu. Robustes défensivement, les Tchadiens se montraient alors dangereux dans les contres, se créant de nombreuses occasions. Mais sans parvenir à faire sauter le verrou camerounais, à l’image de cette frappe de Karim Yaya qui passe tout prêt du poteau. Sonnés, les Lions amateurs vont attendre la 38minute pour se réveiller. Et ouvrir enfin le score. Bien lancé dans la surface adverse, René Ndi prend son temps avant se redonner la balle en retrait à Samuel Nlend. Le joueur de l’Union de Douala ne panique pas ; sa frappe du plat du pied droit file direct dans les filets de Serge Diguel (1-0, 38). Les Camerounais reviennent de la pause avec la même envie. Très vite, les Lions amateurs mettent le nez à la fenêtre. Brouillon depuis le début de la rencontre, Henri Belle passe à côté du 2-0. La frappe de l’attaquant camerounais s’écrase sur la barre (49). Cinq minutes plus tard, c’est au tour d’Alphonse Tientcheu de tenter sa chance avec une frappe à plus de 20 mètres. Le boulet du pensionnaire de Coton Sport est repoussé par le gardien, mais heureusement, René Ndi avait suivi l’action. En bon renard de surface, le numéro 10 camerounais saute sur la balle et marque (2-0, 55). La dernière occasion d’une deuxième période insipide.