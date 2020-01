LDC (J4) : L'Espérance de Tunis et les Mamelodi Sundowns en quarts de finale

Au terme d'un match pauvre, Metz s'est imposé sur le plus petit des scores face à Strasbourg (1-0).

On joue la demi-heure de jeu au Matmut-Atlantique. Lionel Carole s’illustre encore dans le couloir gauche, mais son centre est contré par la défense bordelaise. François Kamano récupère le cuir et se projette bien. Après une course d’une vingtaine de mètres, il lance Josh Maja dans la profondeur. L’attaquant bordelais élimine Lamine Koné d’un magnifique contrôle orienté. Il s’emmène bien le ballon et arrive à l’entrée de la surface de réparation strasbourgeoise. Alors qu’il se prépare à défier Matz Sels, il est repris par un magnifique tacle de Lamine Koné qui a réussi à revenir. Le duel entre les deux anciens coéquipiers de Sunderland a basculé en faveur du défenseur strasbourgeois. Une superbe action défensive sur la seule transition rapide réussie par Bordeaux qui permet au Racing de préserver son avance.





Ludovic AJORQUE (7)



Ibrahima SISSOKO & Youssouf FOFANA (7)

PABLO (3)

METZ- STRASBOURG : 0-1

Metz

Strasbourg

Thierry Laurey a longtemps été caricaturé en alcoolique par Julien Cazarre dans J+1. Et visiblement, l’ancienne émission de Canal+ n’avait qu’à moitié tort au sujet de l’entraîneur strasbourgeois. Bordeaux l’inspire. Pas le vin, mais bien le club de foot. Ce dimanche au Matmut Atlantique, le RC Strasbourg est allé s’imposer sur la pelouse des partenaires de Benoît Costil (0-1) . Une habitude depuis la remontée du club alsacien en Ligue 1 (3 succès en autant de matchs sur les rives de la Garonne). Mais aussi pour son entraîneur.S’il a amélioré ce total lors de ce match de la 18eme journée de Ligue 1, c’est grâce à ses choix forts. Privés de Lebo Mothiba et Mohamed Simakan, deux Alsaciens en forme, il a décidé de revenir à un système avec trois défenseurs axiaux. Un 3-4-3 calqué sur la tactique de son adversaire. A une petite différence : il a demandé à ses hommes de laisser le ballon à des Girondins en manque d’inspiration. Le bloc défensif alsacien a retrouvé la rigueur qui en a fait un candidat à l’Europe la saison dernière. Même Kenny Lala a brillé. Et c’est tout le collectif strasbourgeois qui a dégoûté un prétendant au podium.Rarement inquiétés, les partenaires de Benjamin Corgnet ont gagné un deuxième match à l’extérieur cette saison. Et celui-là fait beaucoup de bien. Le RCSA est désormais 13eme avec huit points d’avance sur le barragiste. Mais en jouant comme ce dimanche, c’est bien vers l’avant que Strasbourg va pouvoir regarder.Sur un corner tiré par Lala, Ajorque tente de dévier le ballon pour L.Koné. Le défenseur alsacien est devancé par Pablo qui renvoie le ballon sur Ajorque. L’attaquant réunionnais frappe en première intention. Costil ne peut rien faire.Si Olivier Giroud ne joue quasiment plus à Chelsea, il est possible de retrouver son style de jeu du côté de Strasbourg. Ludovic Ajorque a encore réalisé un superbe match dans son rôle d’attaquant au service du collectif. Son jeu de remises a profité à ses partenaires. Mais il est aussi capable de faire la différence tout seul. Et de marquer comme le prouve son but de renard des surfaces. Un match plein pour le Réunionnais, qui en est désormais à six réalisations cette saison.Strasbourg a gagné ce match au milieu de terrain. Thierry Laurey peut donc remercier sa paire de milieux axiaux. Ibrahima Sissoko et Youssouf Fofana ont été excellents dans l’entrejeu. Défensivement appliqués et intéressants offensivement, ils ont étouffé les milieux de terrain bordelais. Leur duo a très bien fonctionné, l’un prenant le relais de l’autre lorsqu’il était en difficulté.Encore un match difficile pour Pablo. Le défenseur bordelais a eu beaucoup de mal à contenir Ludovic Ajorque. Dès la 3eme minute, il a été dépassé et a été contraint de crocheter l’attaquant strasbourgeois. Bien heureux, il n’a pas été attrapé par la patrouille. Sauf que la suite a été tout aussi compliquée. Sur le but, il a renvoyé le ballon directement sur le buteur alsacien et a eu bien du mal à être rassurant le reste du temps.Temps hivernal – Pelouse excellente: Aucune