LDC (J2) : L'Etoile déroule au Zimbabwe, L'USMA ramène le nul d'Angola

PEREZ ENCLIN À « RUINER » LE FOOTBALL DES CLUBS POUR FAIRE PLUS D’ARGENT ?

CEFERIN EST FERMEMENT OPPOSÉ À L’IDÉE

On croyait avoir tout vu au niveau des inventions, des idées curieuses ou stratagèmes sans queue ni tête, il semblerait que l’imagination des grands dirigeants européens n’a pas de limite. Selon le New York Times, Florentino Pérez,. Et pour parvenir à ses fins, il serait même prêt à retirer son club du championnat espagnol . Ce projet n’a pas encore été évoqué de manière officielle, et Pérez a simplement profité d’une rencontre avec Gianni Infantino, le président de la FIFA, pour lui soumettre la proposition.Comme plusieurs de ses homologues européens, il serait convaincu que la Superligue européenne (un championnat à 40 clubs et deux divisions qui regrouperait les meilleurs clubs des cinq grands pays du continent) serait profitable aux grands clubs. Certains hésitent cependant à franchir le pas et c’est pourquoi il soumet ce nouveau plan pour convaincre enfin les plus réfractaires.Une saison de football sans compétition domestique ? Cela s’apparente à une hérésie qui défie toute logique. De fait, il est difficile d’imaginer qu’il voit jour, surtout que la Superligue elle-même a encore de nombreux opposants. Si Pérez ou l’ ECA (l’Association européenne des clubs) songeaient à faire fructifier cette réforme, ils se heurteraient à coup sûr à une résistance des plus farouches. Et pas uniquement auprès des petits clubs ou Fédérations de seconde zone. Et pour cause : les compétitions domestiques perdraient tout intérêt sportif, tout en s’affaiblissant financièrement avec des revenus TV moindres.Aleksandr Ceferin, le président de l’UEFA, aurait déjà eu vent de cette idée et le Slovène se dit prêt à la combattre et faire en sorte qu’elle ne reste justement qu’une simple idée. « J’ai lu ce plan insensé. Si l’on en croit les informations, elles proviennent d’un seul président de club, et non du propriétaire, et d’un administrateur solitaire dans le football. Il est difficile d’imaginer un schéma plus égoïste, a-t-il déclaré. Cela ruinerait clairement le football dans le monde entier : pour les joueurs, pour les fans et pour tous ceux qui sont impliqués dans ce – le tout pour le bénéfice d’un nombre réduit de personnes. »