LDC: Il y a 3 ans, Ronaldo dépassait la barre des 100 buts !

Avec 5 Ligue des champions (2007/2008 , 2013/2014 , 2015/2016 , 2016/2017 , 2017/2018) , 4 Championnat du Monde des Clubs (2008 Japan , 2014 Morocco , 2016 Japan , 2017 UAE) , 3 Super Coupe de l'UEFA (2014/2015 , 2017/2018), 1 Ligue des nations (2018/2019), 1 Euro (2016 France) , 4 Soulier d'or, 2 The Best, 5 Meilleur joueur d'Europe, 5 Ballon d'or, 5 Meilleur buteur en champions League, l'armoire à trophées de star portugaise fait rêver. Mais au moment d'évoquer son plus beau souvenir, l'actuel attaquant de la Juventus Turin n'a pas choisi ses années glorieuses avec le club espagnol, le Real Madrid ou ses exploits avec le Portugal en sélection. La star de la vieille Dame a évoqué un moment particulier avec son fils, Ronaldo Junior juste après la plus prestigieuse compétition européenne en 2017 au Principality Stadium de Cardiff (pays de Galles). « Mon meilleur souvenir ? C'est le moment juste après la dernière finale de la Ligue des Champions à Cardiff. Nous venions d'écrire l'histoire. Après le coup de sifflet final, j'ai senti que je venais d'envoyer un message à la planète entière. Mais mon fils est alors entré sur la pelouse pour célébrer avec moi et l'émotion a changé immédiatement. Il courait de droite à gauche avec le fils de Marcelo. Nous. avons pris le trophée ensemble. Et après nous nous sommes baladés main dans la main sur le terrain », se souvient le joueur du club turinois dans le « The Player's Tribune ». Opposé à la Juventus Turin, le Real Madrid s'était imposé sur le score de 4 buts à 1, conservant le trophée remporté l'année précédente et gagnant sa 12e coupe.