LDC (Finale) : L'Espérance laisse filer la victoire contre un Wydad réduit à dix (1-1)

Quatrième de Ligue 1, Saint-Etienne jouera la Ligue Europa la saison prochaine mais les Verts ne savent pas encore avec quel entraîneur. Vendredi soir, Bernard Caïazzo a malgré tout affirmé que la promotion de Ghislain Printant est l’option prioritaire.

M’Vila : « Si c’est Printant, ça peut tout changer… »

Les joueurs de l’AS Saint-Etienne sont entrés sur la pelouse du stade Raymond Kopa, casquette verte sur la tête. Un objet symbolique pour rendre hommage à Jean-Louis Gasset qui a vécu sa dernière sur le banc des Verts ce vendredi soir à Angers. Après un an et demi à faire des miracles conclus par une qualification directe pour la Ligue Europa la saison prochaine, l’ancien adjoint de Laurent Blanc a choisi de prendre du recul pour retourner auprès des siens dans le Sud de la France. La décision acceptée par le duo Romeyer - Caïazzo malgré les rumeurs d’un conflit entre le coach et le premier cité, les dirigeants stéphanois sont désormais en quête d’un nouvel entraîneur. Si le nom de Claude Puel a été avancé, la solution risque bien d’être interne. Questionné après le nul contre Angers (1-1), Bernardo Caïazzo a confirmé que la piste de Ghislain Printant est l’option prioritaire. «, a déclaré l'un des patrons du club sur Canal Plus. C’est le favori, nous souhaitons qu’il reste avec nous et construire avec lui et avec un nouveau directeur sportif. Nous ne sommes pas à la fin d’un cycle, on est dans une aventure où le club vient de se qualifier pour la Ligue Europa. On est dans une continuité comme ça a déjà été dans le club. On veut garder nos joueurs, notre plus grand souhait est de garder Ghislain. » Des propos qui vont dans le sens de ce qui a été avancé dans la journée par le président du conseil de surveillance de l’ASSE.Adjoint de Gasset depuis son arrivée sur le banc des Verts, l’ancien coach de Bastia a pour lui de déjà connaître le groupe en place et d’être apprécié par les joueurs. SMais est-ce que tous les joueurs seront encore là à la reprise ? Il y a quelques jours, Yann M’Vila a clairement brandi la menace d’un départ si Jean-Louis Gasset venait à faire ses valises.. « Je ne sais pas, Dieu seul le sait. Dans la vie tout va très vite. Après j’ai lu dans la presse que ce pourrait être Ghislain Printant qui prenne la suite, a-t-il déclaré au micro de Canal Plus. Si c’est le cas, ça peut tout changer sinon c’est clair et net que je vais demander à partir. » Avec la recherche d’un nouveau directeur sportif, le duo Caïazzo - Romeyer va avoir du pain sur la planche cet été.