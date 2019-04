LDC (demies) : Le TP Mazembe perd la première manche face à l’Espérance

Découvrez les compositions de la finale de la Coupe de France (21h05) entre Rennes et le PSG.

Rennes :

PSG :

Les compositions de Rennes et du PSG sont tombées à une heure du coup d’envoi de la finale de la Coupe de France. Les Rouge et Noir feront face aux Parisiens avec un onze sans surprise. Au complet, le club breton comptera sur ses hommes forts dans le secteur offensif, à savoir Hatem Ben Arfa, Ismaïla Sarr et Mbaye Niang. Au milieu, Benjamin André sera associé à Clément Grenier, tandis qu’en défense, Ramy Bensebaini retrouve son couloir gauche après plusieurs semaines d’absence. Du côté parisien, avec le forfait de Thiago Silva en défense, Thomas Tuchel aligne une défense à quatre avec une charnière Marquinhos-Kimpembe, et le jeune Colin Dagba sur le côté droit. Kylian Mbappé et Neymar débuteront cette finale, tout comme Angel Di Maria, de retour de blessure. Au milieu, Julian Draxler a été préféré à Leandro Paredes.Koubek - H.Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini - I.Sarr, André (cap), Grenier, Bourigeaud - Ben Arfa, M.Niang: A.Diallo (g), Zeffane, Gelin, Léa-Siliki, Johansson, Del Castillo, HunouEntraîneur : J.StéphanAreola - Dagba, Marquinhos (cap), Kimpembe, Bernat - D.Alves, Verratti, Draxler - Di Maria, Mbappé, Neymar: Buffon (g), Kurzawa, Nkunku, Paredes, M.Diaby, Choupo-Moting, CavaniEntraîneur : T.Tuchel