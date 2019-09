LDC d'Asie : Bounedjah qualifie son équipe en demi-finale

« Je ne me suis pas encore vraiment concentrée là-dessus. Je pense que quand le temps viendra, le temps viendra. On ne sait jamais. On ne peut jamais dire jamais, quoi qu’il arrive vraiment en premier. Je dois juste me concentrer sur Chelsea », a indiqué l’attaquant de Chelsea. Pour pouvoir convaincre le jeune attaquant, Amaju Pinnick s’est voulu convaincant. Ce dernier, président de la Fédération nigériane de football, a révélé sa discussion avec le jeune attaquant. « J’ai dit à Tammy qu’il avait plus de chances de jouer régulièrement pour le Nigeria qu’avec l’Angleterre, qui a une galaxie d’attaquants ».