LDC-CDC : Les clubs algériens réussissent un sans-faute

Zulte-Waregem a officialisé vendredi la signature de Saido Berahino, laissé libre par Stoke City. L’attaquant burundais avait réalisé un essai non concluant à Nîmes plus tôt dans l’été.

Glad to finally put pen to paper!! New challenge ahead!! Big thanks to @ESSEVEELIVE for showing the belief in me and also the love and support from the fans

Special thanks to @syncglobalsport pic.twitter.com/y0MmOhnSI0