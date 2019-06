🔴LDC Afrique: réunion d’urgence de la CAF, la finale WAC-EST sera rejouée !

Incitation à la haine raciale par discrimination 2 Juin 2019 sur un plateau télé,

Mutisme des présentateurs et de la chaßne de diffusion...

Les citer ne serait que leur donner une vitrine en ce monde, quelle image honteuse !!!!!! — Didier Drogba (@didierdrogba) 3 juin 2019

Didier Drogba est en colĂšre. "Incitation Ă la haine raciale par discrimination 2 juin 2019, sur un plateau tĂ©lĂ©. Mutisme des prĂ©sentateurs et de la chaĂźne de diffusion
 Les citer ne serait que leur donner une vitrine en ce monde, quelle image honteuse !!!", a-t-il Ă©crit sur Twitter. Et si l’ancien attaquant de l’OM et de Chelsea prend soin de ne pas citer Christine Angot, il apparaĂźt Ă©vident que les propos polĂ©miques tenus par la romanciĂšre samedi dernier sont visĂ©s. La chroniqueuse de l’émission "On n’est pas couchĂ©" a effectuĂ© une comparaison pour le moins trĂšs douteuse entre la Shoah et l’esclavage tel qu’il a existĂ©. Voici ce qu’elle a dit face Ă Franz-Olivier Giesberg: "LĂ par exemple, on l'a rappelĂ© tout Ă l'heure avec Gilette Kolinka (dĂ©portĂ©e juive lors de la Seconde guerre mondiale) en parlant de camps de concentration ou de camps d'extermination. Donc ça met l'accent que le but avec les juifs pendant la guerre, ça a bien Ă©tĂ© de les exterminer, de les tuer, et ça introduit une diffĂ©rence fondamentale, alors qu'on veut confondre avec par exemple l'esclavage et l'esclavage des Noirs envoyĂ©s aux États-Unis ou ailleurs, et oĂč c'Ă©tait exactement le contraire. C'est-Ă -dire l'idĂ©e c'Ă©tait qu'ils soient en pleine forme, en bonne santĂ© pour pouvoir les vendre et pour qu'ils soient commercialisables. Donc non, ce n'est pas vrai que les traumatismes sont les mĂȘmes, que les souffrances infligĂ©es aux peuples sont les mĂȘmes".