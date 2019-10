LDC Afrique : place au tirage au sort de la phase de poules !

[#LaLiga🇪🇸] Messi🇦🇷 💬 : "Oui, j’aurais aimé que Ronaldo🇵🇹 reste au Real Madrid, en Espagne, ça donnait un peu plus de piquant au clasico et au championnat espagnol." (@rac1) pic.twitter.com/lTdX2G2Y7o — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 9 octobre 2019

"Madrid sera là. Le club a des joueurs pour être au sommet et prendre part à toutes les compétitions. C'est le Real Madrid et il a une grande d'histoire", a indiqué la Pulga. Orphelin de son rival de toujours en Espagne, l'Argentine n'oublie pas pour autant d'aborder Cristiano Ronaldo, avec une déclaration surprenante : "J'aurais aimé que Cristiano continue au Real Madrid. Il apportait un plus à la Liga et au Clasico". Malheureusement pour lui, le Portugais a préféré répondre aux sirènes étrangères et rejoindre la Juventus Turin. La seule solution pour les revoir à nouveau en face à face est un Juve-Barça en Ligue des Champions.