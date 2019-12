LDC Afrique : l'EST au complet pour la passe de trois

Le club sang et or sera à l'occasion au complet, et se présentera avec la formation suivante:Ben Cherifia- Derbali, Chetti, Chammam, Badrane- Coulibaly, Bonsu, Ben Romdhane- Badri, El Houni, Ouattara.Par ailleurs, l'entraineur adjoint sang et or Mejdi Traoui a prévenu contre le danger que peut représenter un adversaire qui n'a rien à perdre et qui livre ses dernières cartes afin d'éviter une élimination précoce."C'est un véritable marathon dans lequel nous sommes engagés avec un match tous les trois jours, a-t-il relevé. Dans ces conditions, il est indispensable de faire tourner l'effectif, de le laisser compétitif et de faire sentir à chaque membre qu'il peut à tout moment être sollicité. Nous y avons réussi l'année dernière, et espérons y réussir cette saison aussi".Le comité directeur de l'EST a réitéré son appel aux supporters afin d'éviter de jeter-ou même d'allumer les fumigènes qui risquent d'occasionner une lourde sanction au club, déjà sous le coup de deux matches à huis clos avec sursis.Les nouveaux textes de la CAF stipulent que ce comportement peut même conduire à perdre le match sur le tapis vert.