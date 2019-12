LDC Afrique : l'Espérance de Tunis accrochée mais reste en tête

Dans ce match comptant pour la 3e journée de la phase de la poule "D" de la Ligue des champions de la CAF, les occasions franches créées par le tenant du titre n'ont pas été nombreuses. La formation de l'EST était la suivante : Ben Chérifia- Derbali, Chetti, Badrane, Chammam- Coulibaly, Benghith, Kwame (Ben Romdhane 31', puis Faddae 76'))- Badri, Ouattara, El Houni (Bensaha 67').Le 11 janvier prochain à 17h, Vita Club reçoit l'Espérance de Tunis.Le classement du groupe "D" après la 3e journée s'établit comme suit:1) EST 7 points2) Raja 63) JSK 34) AS Vita 1Répondant aux critiques des supporters, l'entraineur Mouine Chaâbani a souligné que ses hommes "étaient passés par les côtés et créé le surnombre. Seulement, la qualité de la dernière passe et le choix de la passe n'ont pas été suffisants. A une dizaine de minutes de la fin, j'ai fait sortir Mohamed Ali Ben Romdhane qui n'a pas démérité, et fait entrer Bilel Bensaha dont on connait la qualité au registre de la frappe sur balle arrêtée. On aurait pu être plus agressifs dans les tirs. On aurait pu prendre 9 points en 3 matches. Mais nous restons premiers".