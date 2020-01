LDC Afrique : l'ES Sahel rencontrera Al Hilal à Om Dormane

Andre Onana over keepen, geluk en racisme: ‘Het zal ooit verdwijnen, maar dat heeft tijd nodig’ https://t.co/Mfkuk5jigh #AJAX — AjaxTotaal.nl (@AjaxTotaalnl) 31 décembre 2019

Andre Onana over keepen, geluk en racisme: ‘Het zal ooit verdwijnen, maar dat heeft tijd nodig’ https://t.co/Mfkuk5jigh #AJAX — AjaxTotaal.nl (@AjaxTotaalnl) 31 décembre 2019

Dans une longue interview avec Het Parool, l'ancien portier du FC Barcelone a d'abord évalué sa saison avec le demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions. L'Ajax avait éliminé le Real Madrid et la Juventus avant d'échouer face à Tottenham. « Ce n’est pas facile pour un gardien de but noir de monter sur les grandes scènes. Je me souviens que lors de ma première année à l’Ajax, nous avons atteint la finale de la Ligue Europa (puis perdu contre Manchester Uniterd, ndlr). Après cette finale, mon agent a parlé à un club qui était intéressé à m’acheter mais rien n’a été fait car il aurait été difficile pour ce club d’expliquer aux fans l’achat d’un gardien noir. Ils m’ont rejeté pour cela et non pas parce que je n’étais pas à la hauteur: je considère que c’est un compliment », a indiqué le Lion Indomptable. « Le racisme dans le football est un fait, a poursuivi Onana. Je suis fier d’être noir. Si quelqu’un me crie que je suis un singe, le problème est le sien. Je ne vois aucune différence entre le noir et le blanc. Je ne quitterai jamais le terrain pour des insultes racistes parce que c’est exactement ce qu’ils veulent. Dans chaque match auquel je joue, il y a toujours la bannière. Mais ce phénomène est partout, pas seulement dans le football. Il y a longtemps que je suis né et il ne se terminera certainement pas demain. Avant ou alors il s’arrêtera tout seul, sans avoir à forcer sa main. » A lire aussi >> Ajax : quand André Onana encense les gardiens du PSG