LDC Afrique : l'ES Sahel au Caire avec deux axiaux ?

Ce match sera sans enjeu, l'EST et le Raja Casa étant d'ores et déjà qualifiés au titre du groupe "D". La délégation sang et or comprend 34 membres, dont les 20 joueurs suivants: Ben Cherifia, Jeridi, Debchi (GB), Derbali, Mbarki, Rabii, Ben Hamida, Dhaouadi, Chammam, Tougay, Meskini, Ben Romdhane, Bonsu, Ben Choug, Abdelli, Fadaâ, Besseghaier, Khenissi, Ouattara et Ben Hamouda. Comme on le constate, pourtant qualifié, Abderrahmane Meziane ne figure pas sur cette liste.L'Espérance Sportive de Tunis a fait match nul (0-0) avec l'Avenir Sportif de Soukra, jeudi dans un match amical de deux fois 30 minutes. Le leader du championnat de L1 a aligné une équipe composée des joueurs qui n'ont pas joué mercredi dernier la mise à jour au stade de Chebba (victoire des Sang et Or 2-1). L'Algérien Taieb Meziani et la nouvelle recrue, le Nigerian Samuel Atafti ont participé à cette rencontre. L'EST a aligné à l'occasion la formation suivante: Ben Cherifia- Mbarki (Faddae 31'), Chetti, Badrane (Ben Hamida 38'), Yaâkoubi- Coulibaly, Meskini (Ben Romdhane 35'), Benguith, Bensaha (Meziani 41')- El Houni (Atafti 44'), Khenissi (Besseghaier 31').Dans un communiqué, l'EST a invité les supporters qui vont effectuer le déplacement à Tizi Ouzou à une attitude fair-play et à éviter d'allumer ou lancer les fumigènes. Tout en saluant le comportement exemplaire de son public durant la phase des poules, le club de Bab Souika rappelle à ses fans la sanction de deux matches à huis clos avec sursis qui le frappe, et qui risque de devenir effective au premier incident qu'ils auront provoqué.