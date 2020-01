LDC Afrique : le TP Mazembe garde la tête de sa poule !

Au micro de RMC, le buteur de l'OM Dario Benedetto a évoqué l'influence d'André Villas-Boas, lui qui a inscrit sept buts en Ligue 1 cette saison.

Un groupe très uni à l'OM selon Benedetto

Performant avec l'OM cette saison, l'attaquant argentin Dario Benedetto revient sur le rôle qu'a joué son entraîneur André Villas-Boas dans son évolution: « J’ai su qu’il aurait pu avoir l’opportunité d’entraîner Boca, mais il y a eu un désaccord et ça ne s’est pas fait. Alors», a confié l'attaquant de l'OM à RMC Sport, lui qui a couvert de louanges le tacticien lusitanien :« C’est quelqu’un qui a tissé un lien avec le vestiaire, mais aussi avec les joueurs. Il ne reste pas dans sa coquille, caussi. Il nous parle avec beaucoup de sincérité et on l’écoute tous. La vérité c’est que l’on a un groupe de joueurs, avec le staff technique, très unis. Et cela se reflète évidemment sur le terrain ».