LDC Afrique : le TAS donne son verdict entre l'EST et le Wydad

Seidou Mbombo Njoya avait pourtant été clair le 19 juin dernier. « La Fédération camerounaise de football et Le Coq Sportif ont signé un Memorandum Of Understanding c’est-à-dire un précontrat qui nous donne la possibilité de passer à l’acte. Le contrat définitif lui, sera signé en juillet, le temps qu’il puisse passer devant des juristes et qu’il soit validé par le Comité Exécutif de la Fécafoot », avait expliqué à la presse, le président de la Fécafoot. Un mois plus tard, la signature du contrat entre l’instance camerounaise de football et l’équipementier français prévue au cours du mois de juillet qui s’achève ce mercredi n’a pas eu lieu comme initialement annoncé.Pourtant, le sujet était à l’ordre du jour de la réunion du Comité exécutif de la Fécafoot tenue le 25 juillet dernier et sanctionnée par une (simple) résolution qui dit que : « le Comité exécutif approuve le contrat passé avec Orange Cameroun, et le Mémorandum of understanding signé avec Le Coq sportif ». En clair, plutôt qu’un contrat, la Fécafoot se contentera d’un mémorandum d’entente avec l’équipementier français qui a habillé les sélections nationales fanions lors du Mondial féminin de juin en France, et la Coupe d’Afrique des Nations de juin – juillet en Egypte. Selon le site internet www.globalnegotiator.com, « un mémorandum d´entente entre entreprises est un modèle de document semblable à un contrat… un document qui, en l’absence d’une certaine formalité, vise à enregistrer la volonté des parties de réaliser à l’avenir, les procédures nécessaires à l’exécution d’un contrat pour une transaction ou une affaire internationale ». Ce qui signifie que les deux parties sont toujours en train de négocier. Une source introduite indique qu’une délégation de la Fécafoot se trouve actuellement en France pour les modalités de finalisation de ce contrat. En attendant, les spéculations et les rumeurs vont bon train.