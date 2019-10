LDC Afrique : l'arbitre de Zamalek-Génération Foot connu

. @maxigr04del un jour au PSG ? 🤔 🗨️ "Je ne dis pas que j'ai le niveau pour être titulaire à Paris. Mais si on me donne la chance d'être au PSG, sur le terrain avec joueurs-là, je vais me régaler !" pic.twitter.com/TUB7n9M2UP — Canal Football Club (@CanalFootClub) 20 octobre 2019

Avec une pointe d’humour, l’international ivoirien (70 sélections, 12 buts) a expliqué sur le plateau du Canal football Club qu’il prendrait beaucoup de plaisir de jouer avec les stars parisiennes. « Je ne dis pas que j’ai le niveau pour être titulaire au PSG mais si on me donne la chance d’évoluer au PSG, sur le terrain avec ces joueurs-là, je vais me régaler ! Jouer au PSG, ça doit être le régal tout le temps, explique l’attaquant sur Canal+. Ce sont des joueurs hors normes, de classe mondiale. »