LDC Afrique (J6): encore deux billets à distribuer ce samedi, le programme complet

10) Ildefonso Sanudo : Real Madrid (10 buts)

9) Raùl Gonzalez : Real Madrid (11 buts)

8) Adrian Escudero : Atlético (11 buts)

7) Emilio Butragueno : Real Madrid (12 buts)

6) Paco Campos : Atlético (12 buts)

5) Ferenc Puskas : Real Madrid (13 buts)

4) Carlos Alonso Santillana : Real Madrid (15 buts)

3) Alfredo Di Stefano : Real Madrid (17 buts)

2) Santiago Bernabeu : Real Madrid (17 buts)

1) Cristiano Ronaldo : Real Madrid (22 buts)

Tous les yeux seront braqués sur le, l'antre mythique des "Merengue", où leet l'croiseront le fer ce samedi (à 16h gmt), vingt jours après la finale de laremportée par les protégés de 0-0, 4-1 tab ). La bande àpeut donc laver l’affront à l’occasion de la 22ème journée du championnat espagnol.Depuis 1906, "Merengue" et "Conchoneros" se sont rencontrés àreprises pourvictoires du Real,succès de l'etmatchs nuls. Enmatchs ont eu lieu avec toujours une domination de la "Maison Blanche" avecsuccès, contred’El Atleti etrésultats de parité. Dans un match souvent spectaculaire, pétri de stars planétaires, certains joueurs ont dominé plus que d'autres. Voici les dix meilleurs "goleadors" de l'histoire du prestigieux derby madrilène.Période: entre 1934 et 1936 10 buts en 7 derbysPériode: entre 1994 et 2010 11 buts en 17 derbysPériode: entre 1945 et 1958 11 buts en 25 derbysPériode: entre 1984 et 1995 12 buts en 31 derbysPériode: entre 1940 et 1948 12 buts en 18 derbysPériode: entre 1958 et 1966 13 buts en 17 derbysPériode: entre 1971 et 1988 15 buts en 36 derbysPériode: entre 1953 et 1964 17 buts en 26 derbysPériode: entre 1910 et 1927 17 buts en 19 derbysPériode: entre 2009 et 2018 22 buts en 31 derbys