Lazio Rome : Le club se défend après le déploiement d’une banderole pro-Mussolini

Le ministère national des Sports et Loisirs a annoncé, il y a quelques semaines, un nouveau contrat en vue pour reconduire le sélectionneur national Jean Florent Ibenge Ikwange à la tête des Léopards. Ce contrat, qui a une durée de 4 mois, a pour objectif « remporter la Coupe d’Afrique des Nations (CAN/2019) » dont la phase finale aura lieu en Égypte, en juin cette année. Un objectif qui semble irréalisable du point de vue de Florent Ibenge et de la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA) en tenant compte de l’état actuel de l’équipe nationale congolaise qui s’est difficilement qualifiée pour la messe du football africain, dans deux mois au pays des Pharaons. Dans la logique de Florent Ibenge et du président de la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA), Constant Omari Selemani, il va falloir patienter jusqu’à la CAN 2021 pour espérer disputer une finale, voire s’offrir une troisième étoile. Signer ce nouveau contrat avec un tel objectif pour Florent Ibenge, serait se tirer une balle dans le pied. « L'objectif c'était de qualifier l'équipe à la CAN 2017. Le président Omari m'a dit qu'on ne devrait pas participer à la CAN 2015 puisque c'était trop tôt. On est allé à la CAN 2015 et on a ramené une médaille. Et puis on a avancé et on s'est qualifié aisément à la CAN 2017. Alors le fait de se qualifier, les gens ont pensé qu'on doit y aller pour gagner la compétition. On est allé jusqu'en quarts. Ce qui veut dire qu'on a encore une avance par rapport à l'objectif. Donc la CAN 2019, on doit se qualifier, passer la phase de groupes et aller chercher les médailles. On veut aller plus vite que la musique. Il faut aller petit à petit pour pouvoir pérenniser au lieu d'aller d'un coup et puis on ne revient plus », avait prévenu Florent Ibenge. Le contrat officiel de Florent Ibenge à la tête des Léopards seniors de la République Démocratique du Congo (RDC), a expiré depuis février 2017. Dès lors, il avait obtenu un contrat en amont avec la FECOFA pour prolonger son mandat jusqu’à la signature d’un nouveau contrat avec le gouvernement congolais. La RDC se trouve dans le Groupe A de la CAN 2019 avec l’Égypte, pays organisateur. L’Ouganda et le Zimbabwe font également partie de ce groupe.