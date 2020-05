Lazio : Le PSG accélère pour Milinkovic-Savic

"L'argument de la sécurité du stade de Radès"

A la 60e minute, l'attaquant marocain Walid Karti a cru avoir égalisé lorsque l'arbitre gambien Bakary Gassama annula le but égalisateur (1-1). Demandant le recours à la vidéo assistance pour l'arbitre (VAR), les Wydadis furent surpris, selon leurs dires de constater qu'il ne fonctionnait pas. Après une heure de palabres, la rencontre a été suspendue. Au terme d'un imbroglio juridique, l'EST a été sacrée champion d'Afrique, même si ses joueurs avaient déjà reçu médailles et trophée juste après le match. Si l'EST se considère étrangère au dossier, n'ayant d'aucune façon pesé sur la décision de son couronnement, par contre, le Wydad compte sur le témoignage du président de la Confédération africaine de football, le Malgache Ahmad Ahmad qui a soutenu devant la commission de discipline de l'instance continentale que le président de l'EST, M.Hamdi Meddeb l'aurait menacé à la fin du match suspendu après une heure de jeu, lui disant: "Si vous ne nous remettez pas le trophée, personne ne peut savoir ce qui risque de se passer dans le stade, si une révolte ne va pas s'y dérouler". Le Jury disciplinaire de la CAF a adressé un rappel à l’ordre à M.Meddeb, et lui a infligé une amende de 20 mille dollars "pour son comportement antisportif à l’encontre du président de la CAF". M.Ahmad doit ensuite apporter son témoignage sur la panne survenue à la VAR.Par ailleurs, le WAC compte sur la non homologation par la CAF du stade de Radès qui ne répondrait pas aux normes de sécurité. Une décision annoncée il y a un mois. Le rapport du commissaire du match, le Mauritanien M.Ahmed Oueld Yahia, qui a constaté des menaces proférées par M.Meddeb à l'adresse de M.Ahmad et du président du club marocain, M.Said Naciri souligne que les deux capitaines d'équipe étaient au courant que la VAR ne fonctionnait pas bien avant le coup d'envoi du match. Ould Yahia a signalé que les techniciens de la VAR étaient dans l'impossibilité de juger de la validité du but, et qu'ils ont dit qu'ils pourraient juger de cette validité chemin fisant, en cours de partie. Chose que refusèrent les hommes de Faouzi Benzarti qui préférèrent se retirer, non sans avoir déposé des réserves techniques. Le WAC compte également dans sa plaidoirie sur le commissaire des arbitres, le Togolais qui aurait considéré le but régulier et exprimé son étonnement pour l'absence de la VAR, à en croire la partie marocaine. A lire aussi >> LDC Afrique : l'Espérance de Tunis éliminée par Zamalek