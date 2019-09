Lazar Markovic (ex-Liverpool) signe au Partizan Belgrade

Dans un entretien accordé à RMC, l’ancien entraîneur de l’OL, Bruno Genesio, a répondu aux commentaires de Memphis Depay sur les méthodes de Sylvinho. Celui qui coache aujourd’hui le Beijing Guoan a également remis sa communication en question.

Genesio : « Memphis ? Quand j'entends parler de discipline… »

« Ma communication m’a peut-être porté préjudice »

Actuellement en poste du côté du Beijing Guoan, Bruno Genesio n‘est jamais bien loin - encore aujourd’hui - des débats qui entourent l’Olympique Lyonnais, alors que son aventure de trois ans et demi entre Rhône et Saône a pris fin cet été après une dernière saison particulièrement éprouvante. C’est ainsi que plusieurs joueurs, dont Moussa Dembélé et Memphis Depay,. « Le changement était nécessaire, j’ai une impression de fraîcheur, et c’était ce qu’il nous fallait », avait ainsi notamment déclaré le Néerlandais. « J’ai lu certaines choses qui m’ont blessé de la part de certains joueurs, a de son côté avoué Genesio sur RMC mercredi soir. Je préfère ne pas les commenter car il faut garder de l’humilité ».Sauf que le technicien de 53 ans a évidemment été relancé sur ce sujet : « Ça me confirme simplement du milieu et de certains joueurs. Mais ça reste anecdotique, a-t-il ajouté. J’entends des choses qui me font sourire quand j’entends parler de règles et de discipline,Je n'en veux pas à Memphis, je sais qu’il a cette personnalité-là ». Celui qui souhaite qu’on le « laisse tranquille » et qu’on « arrêté les comparaisons » n’a toutefois pas triché au moment de s’exprimer sur d’éventuels regrets. « Ce que je changerais ? Ma communication, notamment vis-à-vis des supporters, n’a peut-être pas été la meilleure et n’a pas été comprise », a-t-il assuré.Genesio a en effet régulièrement été pointé du doigt par une partie des supporters lyonnais sur les questions du jeu… et de l’absence de remise en question : «, même si c’était tout l’inverse, a-t-il expliqué. Mais dans ma communication, ce n’est pas ce que j’ai réussi à transmettre et peut-être que ça m’a porté préjudice ». Quoiqu’il en soit, l’OL appartient désormais au passé. Et le technicien français rêve de remporter son premier trophée en tant que coach du côté de la Chine, où la lutte pour le titre est encore ouverte avec le Guanhzhou Evergrande.