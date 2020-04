Lautaro Martinez au Barça ? Suarez dit oui

Les supporters. L'adrénaline dans un match. Je suis footballeur et ça me manque. Je joue sur l'aile gauche: j'attaque et je défends. Mais maintenant, nous devons juste défendre: restons à la maison. Le sport reviendra. Et ce sera plus étonnant que jamais.@UN #IDSDP ⚽️ #FG31 💚 pic.twitter.com/opxKKyxF9j — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) April 6, 2020

L'Algérien a partagé son envie dans un Tweet adressé à ses fans : « Les supporters. L'adrénaline dans un match. Je suis footballeur et ça me manque », a expliqué l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne. « Je joue sur l'aile gauche : j'attaque et je défends. Mais maintenant, nous devons juste défendre : restons à la maison. Le sport reviendra et ce sera plus étonnant que jamais », a-t-il ajouté. A lire aussi >> Naples : Vers une résiliation à l'amiable du contrat de Ghoulam ?