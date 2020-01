L’Atlético sans Joao Felix contre le Real Madrid ?

Dans une interview accordée à Globoesporte, le futur milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais Bruno Guimaraes a à son tour insisté sur l’importance de Juninho dans sa signature à l’OL.

Guimaraes : « J’ai vraiment cru les paroles de Juninho »

Mardi, Paulo André, directeur sportif de l’Athletico Paranaense, expliquait à quel point Juninho avait été important dans les négociations qui ont abouti à la (future) signature de Bruno Guimaraes à Lyon. Le lendemain, c’est le prometteur milieu de terrain lui-même qui a confirmé les dires de son ex-coéquipier, alors qu’il est toujours en Colombie pour tournoi de qualification pré-olympique avec le Brésil. « Je suis content de l'appel de Juninho, de l'entraîneur, du président., a-t-il expliqué dans une interview accordée à Globoesporte. L'Atlético de Madrid a toujours eu la préférence, mais ils ne sont jamais venus me parler. Lyon me voulait plus que toutes les équipes et je suis heureux d'y aller ».Puis le capitaine de la sélection olympique brésilienne a insisté sur les discussions quotidiennes entretenues avec son compatriote : «, j'ai vraiment cru ses paroles. Il a toujours été super sincère avec moi. Il était super sincère, fidèle, m'a proposé un beau projet de carrière et je suis très content ». Une retranscription de paroles fortes qui rajoute un peu plus d’excitation autour de la découverte d’un joueur dont on dit le plus grand bien au Brésil…