L'Atlético Madrid veut 200 M€ pour Antoine Griezmann et dispose de preuves

Le Sénégal affronte la Tunisie en demi-finale de la coupe d’Afrique des nations 2019, ce dimanche au Caire. Certains lions de la Téranga retrouvent leur ancien coach en sélection, Alain Giress. Pour Idrissa Gana Gueye, c’est un coach qui les a beaucoup apportés.

Dans les colonnes de RFI, l’international sénégalais, Idrissa Gana Gueye est revenu sur la qualification du Sénégal en demi-finale d’une coupe d’Afrique des nations, 13 ans après « je m’en souviens, j’étais à Diambars dans mon centre de formation. On avait regardé le match avec mes coéquipiers. Cela ne s’était pas bien terminé pour le Sénégal (défaite 2-1 face à l’Égypte future vainqueur). On était de vrais supporters et on aurait aimé voir le Sénégal aller en finale, mais malheureusement, on s’est fait éliminer. Tout le monde était triste, mais c’était le sport, même si cela reste des souvenirs douloureux pour nous qui avions 16 ans », se souvient le milieu sénégalais.