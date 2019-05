L'Atlético Madrid tient le successeur de Godin

1 – Son âge

2 – Le sélectionneur Kamara Ibrahim

3 – Le brassard de capitaine

4 – La vie de groupe

5 – Son absence durant les éliminatoires

De retour à son meilleur niveau depuis avoir signé à Parme, celui qui a marqué 11 buts et a délivré 4 passes décisives cette saison n'est pas sûr de figurer parmi les 23 pour le grand rendez-vous. Champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire en 2015, Gervinho a hérité du brassard de capitaine juste après le départ de Yaya Touré. Des blessures à répétitions et une baisse de régime, l’ont quasiment obligé à se retirer un tant soit peu de la sélection pour retrouver le rythme en club. Voici les cinq raisons qui nous poussent à ne pas y croire !Gervinho a fêté ses 32 ans hier et à cet âge, la retraite semble proche. Il est moins endurant qu'avant et d'autres jeunes font mieux que lui en attaque, sur les ailes. On pense notamment à Pépé, Zaha, Cornet...Il n'a pas l'air d'être fan au changement. Il est difficile de le voir ramener un nouvel élément du calibre de Gervinho dans le groupe histoire de ne pas le perturber. On voit peut de changements dans son système de jeu, choix des hommes et même dans sa méthode de travail.L'histoire du brassard qui a tout chamboulé à un moment. Secondé par Serey Dié puis Serge Aurier, son retour pourrait bouleverser cet aspect de la vie chez les éléphants.L'arrivée de l'ancien romanista pourrait créer des tensions dans un groupe bien huilé. Le groupe vit bien sous l’impulsion du leader du vestiaire Serey Dié et les plus anciens Serge Aurier, Eric Bailly, Max Gradel. Un retour de Gervinho pourrait créer des clans et diviser ...En absence de Gervinho durant les éliminatoires, un groupe solide a été mis en place. Un groupe qui mérite d'être à la CAN parce qu'il a qualifié l'équipe, selon Kamara. A lire aussi >> Serie A (38e J) : Gervinho buteur face à son ancienne équipe