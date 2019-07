L’Atlético Madrid sur Christian Eriksen (Tottenham)

Le ministre camerounais des Sports a estimé que la CAN ratée du Cameroun justifiait le limogeage du sélectionneur Clarence Seedorf et de son staff.

Déjà au centre d'interrogations quant à l'influence souterraine de Samuel Eto'o dans ses choix, le sélectionneur Clarence Seedorf a vu lundi sa tutelle le lâcher. Invité de CRTV Télé, le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, a ouvert le feu sur l'ancien joueur du Milan AC et sur son staff. « Les, de même que son incapacité à maintenir la discipline expliquent en grande partie l'échec des Lions à la CAN 2019, et ceci en contradiction avec le contrat signé par lui le 10 août 2018 », a déclaré le représentant du gouvernement, avant d'appeler la Fécafoot à passer à l'action.« Dans ces conditions, le ministère des Sports et la Fecafoot cosignataires du contrat sont. Autrement dit, la question du maintien de M. Seedorf à la tête de notre sélection nationale est clairement posée », a poursuivi Narcisse Mouelle Kombi. Sous contrat jusqu'en août 2022, le duo Seedorf-Kluivert ne tient donc plus qu'à un fil suite à l'élimination des Lions Indomptables en huitièmes de finale de cette CAN 2019. « Il me semble qu'un, une refondation de l'équipe nationale et même des autres sélections nationales s'impose », a conclu le ministre des Sports. A deux ans de la CAN 2021 programmée dans le pays, le Cameroun doit s'attendre à changer encore de patron technique.