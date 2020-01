L’Atlético Madrid ne dépassera pas les 15 M€ pour Cavani (PSG), Chelsea à l’affût

Karl Toko-Ekambi, dont l'arrivée a été officialisée lundi par l'OL, a-t-il le profil pour être un nouveau leader d'attaque ? Eléments de réponse.

Vieille connaissance de Ligue 1, Toko-Ekambi apportera son expérience

baroud d'honneur

Capable de jouer dans l'axe et sur les côtés, Toko-Ekambi apportera sa polyvalence

Rapide et apte à prendre la profondeur, Toko-Ekambi apportera un profil différent

Tous les feux sont au vert pour l'OL en ce début d'année. Et c'était loin d'être gagné. Convaincante en Coupe de France et en Ligue 1, l'équipe de Rudi Garcia aborde 2020 sur de nouvelles bases. Les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde en décembre avaient pourtant jeté un froid, mais Lyon s'est renforcé avec le prêt pour 6 mois de Karl Toko-Ekambi, quelques jours après un match XXL du jeune Rayan Cherki. Deux solutions - externe et interne - comme un symbole de ce qui définit l'OL. Deux alternatives. Et un horizon qui se dégage un peu plus. Alors que la pépite Cherki se présente au monde, que peut apporter Toko-Ekambi ? Éléments de réponse.Le premier attrait de Toko-Ekambi est son vécu dans le championnat de France, laissant présager une acclimatation rapide - ce qui a son importance pour un attaquant recruté en cours de saison... Passé par le Paris FC, Sochaux ou Angers, l'international Camerounais n'est plus à présenter. Du haut de ses 27 ans, le nouveau renfort lyonnais pourra s'appuyer sur son vécu dans l'hexagone.. Avec le SCO d'Angers, le garçon avait fait son effet. Notamment lors de sa dernière saison. Unà 17 pions qui reste encore sa saison la plus aboutie à ce jour. Le tout dans le contexte délicat d'une équipe - défensive de surcroit - qui joue sa survie. Après avoir exploré d'autres altitudes à Villarreal, il sera intéressant d'observer le Camerounais dans un club dominant, en France.Dans un secteur offensif déjà bien pourvu (Dembélé, Traoré, Cornet, Terrier, Gouiri voire Aouar et Cherki), Karl Toko-Ekambi offre une polyvalence appréciable., mais il peut aussi tirer son épingle du jeu dans une attaque à deux. Rudi Garcia aura donc plusieurs options envisageables pour mettre sa recrue dans les meilleures conditions, déjà, puis optimiser son rendement sur la durée. Comme toujours, il sera question d'animation. Mais une chose est sûre : avec la blessure de Memphis et le replacement possible de Cornet à un poste de latéral gauche, le nouvel attaquant lyonnais aura une carte à jouer.Ce dernier critère n'est pas le moins important : en attirant Karl Toko-Ekambi, Lyon espère mettre la main sur un profil capable de se fondre dans son animation.. Et dans cette idéal-là, tous les regards se tournent évidemment sur Moussa Dembélé, pour qui Jean-Michel Aulas a catégoriquement fermé la porte cet hiver. Le meilleur buteur lyonnais (11 buts) est un joueur de bout de chaîne. Il offrait déjà des solutions dans la profondeur, mais brillait également par son travail de fixation. L'idée de l'associer à un attaquant comme Toko-Ekambi a du sens sur le papier. Rapide et percutant, attiré par le but sans en faire une obsession, le joueur prêté par Villarreal ne devrait pas marcher sur les plates-bandes de l'avant-centre attitré de l'équipe, ce qui n'aurait pas été le cas d'un Olivier Giroud par exemple, dont le nom est revenu avec insistance. Rudi Garcia a une nouvelle arme en magasins. L'histoire reste à écrire, maintenant.