L’AS Rome blinde Nicolo Zaniolo

L’ancien latéral brésilien Maxwell va devenir ambassadeur du PSG et responsable du recrutement au Brésil, annonce L’Equipe. L’ex-joueur du club francilien souhaitait rentrer au pays pour se défendre dans le cadre d’une plainte déposée par sa femme.

De coordinateur sportif à ambassadeur et responsable du recrutement au Brésil. Voici comment Maxwell va évoluer - lorsque son contrat sera signé dans les prochains jours - dans l’organigramme du Paris Saint-Germain, comme l’indique L’Equipe mercredi., précise le quotidien, alors qu’il occupait ses anciennes fonctions depuis 2017. Le tout dans le cadre d’un contrat d’un an. Celui qui est également passé par le FC Barcelone souhaitait rentrer au pays pour se rapprocher de ses enfants et se défendre devant sa femme, qui a porté plainte contre lui pour agressions et menaces de mort.