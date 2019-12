L’AS Monaco annonce la signature de Strahinja Pavlovic (Partizan Belgrade)

Chelsea est intéressé par Leon Bailey (#Leverkusen) et Samuel Chukwueze (#Villareal) ainsi que Wilfried Zaha (#Palace) et Jadon Sancho (#Dortmund). Timo Werner (#Leipzig) et Moussa Dembele (#Lyon) sont également dans le viseur des Blues. [@TelegraphSport] pic.twitter.com/aRqaf9NsrR — Chelsea FR (@ChelseaFrance) 16 décembre 2019

This is the kinda stuff Chukwueze can do 😮🔥 pic.twitter.com/DQjF4fmePc — DonkeysOut (@CarvalhoJTElite) 16 décembre 2019

Les Blues, qui ont beaucoup souffert de l’interdiction du recrutement qui lui a été infligée, devraient être très actifs sur le marché une fois la sanction levée. Selon la presse Anglaise, les Blues disposerait 180 millions d’euros, pour le marché hivernal et la priorité reste l'attaque. Le Telegraph nous informe que l'une des pistes offensives nous mène à Samuel Chukwueze, l’ailier international nigérian de Villarreal. Le joueur était tout proche de signer à Arsenal en 2017 avant de rejoindre Villarreal. Il a inscrit 11 réalisations et a livré 5 passes décisives en 54 matches disputés sous le maillot Jaune. A lire aussi >> Golden Boy : Diatta, Chukwueze et Dele-Bashiru zappés dans les 20 finalistes