L’arbitre sénégalais Maguette Ndiaye présélectionné pour le Mondial Qatar 2022 !

Dans des déclarations données samedi soir aux médias, ce dernier prétend qu'il n'a jamais effectué la moindre séance de musculation durant les trois saisons et demie passées au club noir et blanc. Pourtant, à l'instar de tous les clubs, le CSS programme régulièrement ce genre de travail. En effet, aussi bien le complexe du club que le stade Mihiri de Sfax comprennent des salles de musculation. Sur les réseaux sociaux, les supporters publient de nombreuses photos montrant le défenseur international s'adonnant à un travail musculaire du temps où il portait les couleurs du club-phare du Sud tunisien. Yassine Meriah, 27 ans, a rejoint le 1er janvier 2015 le CSS en provenance de l'Etoile Sportive de Metlaoui. Il y était resté jusqu'au 28 juillet 2018 avant d'être transféré au club de D1 grecque, Olympiakos le Pirée. Ce mois d'août, son prêt en faveur du club turc Kasimpaça prend fin.L'attaquant algérien de l'USM Alger Aakaria Benchaâ est qualifié en faveur du Club Sportif Sfaxien pour lequel il est prêté jusqu'à la fin du mois de septembre, soit jusqu'à la fin de la saison. L'intervention de l'agent des joueurs et organisateur d'évènements sportifs, M.Fakhri Yaiche a été décisive à cet effet. Pourtant, l'USM Alger a opposé un veto contre la prolongation du prêt de son joueur jusqu'à la fin de la saison en cours 2019-2020. Benchaâ n'a toujours pas participé à la moindre rencontre avec le CSS. D'abord en raison d'une blessure, ensuite à cause de la longue trêve de la pandémie du coronavirus.Tenu à l'échec par l'US Tataouine (1-1) dimanche en marge de la 17e journée de la LP1, le CS Sfaxien compte désormais un retard de 12 points sur les Sang et Or. A lire aussi >> Bakir et Dagdoug absents au stage du CS Sfaxien à Tunis