L'appel du pied de Mbaye Niang à l'Olympique de Marseille

"Les portes sont fermées aux entraîneurs d'ascendance africaine", - Ikwange Ibenge pic.twitter.com/Qep5FfJLfb — African Soccer Updates (@Africansoccerup) May 4, 2020

« Etre Noir ou Maghrébin n’empêche pas de pouvoir réfléchir et diriger. Est-ce que cela veut dire que nous sommes bons tout juste pour exécuter pas pour commander ? », a-t-il lancé avant de s'expliquer : « J’ai postulé mais il n’y a pas de proposition, est-ce du racisme, je ne sais pas mais ce qui est sûr, les gens ne sont pas prêts ». Ibenge a dirigé, les Léopards mais aussien Chine, lorsque Didier Drogba y jouait, mais jamais en Europe, notamment en France. Malgré sa grande expérience en tant que joueur, puis en tant que coach, durant de longues années, Ibenge n'a jamais eu l'opportunité de coacher en France. Il pointe le système et le tacle sévèrement : « Quand vous postulez, on ne vous propose que des équipes de jeunes. Mais quand vous regardez combien d’entraîneurs issus de cette communauté, vous pouvez compter sur les doigts d’une main, cela veut dire qu’il y a un problème », s'est-il indigné. Concernant les binationaux qui choisissent leur pays d'origine, Ibenge a révélé la recette magique. «Ce que j’ai pu réussir, c’est de tenir un discours vrai et honnête envers les binationaux », a-t-il indiqué tout en rappelant que« n’est ni la France, ni la Belgique, ni Allemagne, ni les Pays Bas et encore moins l’Angleterre ». « Si on accepte, on doit venir avec un grand cœur et partager l’expérience parfois difficile. Malgré les conditions, on doit accepter et ne pas pleurer (...) quand quelque chose manque », a-t-il conclu. A lire aussi >> RD Congo: Youssouf Mulumbu fustige Florent Ibenge !