L'ancien stade du Mans bientôt détruit complètement

Ismaïl Sarr (Sénégal / Watford)

Youssef En-Nesyri (Maroc / Séville)

Jordan Ayew (Ghana / Crystal Palace)

Stéphane Bahoken (Cameroun / Angers)

Ramy Bensebaini (Algérie / Borussia Mönchengladbach)

Voici le top 5 des joueurs qui se sont illustrés :A la surprise générale, Liverpool a mordu la poussière face à Watford, avant dernier de la Premier League 3-0. Une surprise qui porte un nom, Ismaïla Sarr. Ce dernier a délivré une performance hors normes face au champions d’Europe. Auteur de deux buts et une passe décisive, l’international sénégalais a été le grand artisan de la victoire de Watford face aux Reds. L’ancien joueur du Stade Rennais porte ainsi le total de sa saison à six buts. A lire aussi >> Auteur d'un doublé, Ismaïla Sarr brise l’impressionnante série de Liverpool ! Le FC Séville a battu Osasuna à l’occasion de la 26journée de Liga. Le club andalou peut remercier Youssef En-Nesyri, auteur d’un doublé décisif offrant aux siens une victoire in extremis (93minute). Il s’agit du 3e but du Marocain en Liga, et le 4e toutes compétitions confondues.Jordan Ayew était le héros de héros du « derby de la A23 ». Le ghanéen a offert le succès à Crystal Palace sur la pelouse de Brighton & Hove Albion, en inscrivant l’unique but de la rencontre. Ayew vient de marquer son septième but de la saison.Stéphane Bahoken enchaine les belles performances avec Angers. Déjà seul buteur le weekend dernier contre Montpellier, le Camerounais a récidivé, en marquant le but de la victoire sur le terrain de Brest. Il compte désormais 4 buts en championnat français.Sur le flanc depuis plusieurs semaines, en raison d’une blessure, Ramy Bensebaini, a signé son come-back lors du match Augsbourg - Borussia Mönchengladbach. Un retour gagnant pour l’international algérien qui a inscrit le premier but Gladbach, vainqueur 3-2. Il s’agit du 4but de Bensebaini cette saison.