L'ancien attaquant ghanéen Junior Agogo décède à 40 ans

Saint-Etienne enregistre le retour du défenseur central (ou latéral gauche) Timothée Kolodziejczak. L'arrivée du joueur des Tigres de Monterrey a été confirmée ce jeudi.

Saint-Etienne accueillie « Kolo »… et le Colombien Luis Sanchez

Après plusieurs semaines de négociations, Saint-Etienne enregistre le retour de Timothée Kolodziejczak (27 ans). Lié jusqu’en juin 2022 avec les Tigres de Monterrey, le défenseur central (ou latéral gauche) fait l’objet d’un nouveau prêt avec option d’achat. «, explique l’ancien joueur de Lens, de Lyon, de Nice, de Séville et de Mönchengladbach sur le site officiel des Verts. La saison passée ici m'a convaincu que c'était le meilleur endroit pour moi. Je suis motivé à l'idée de retrouver mes coéquipiers et de débuter la saison avec eux. » « Nous sommes très heureux que Timothée Kolodziejczak poursuivre l'aventure avec nous, indique, de son côté, le président Roland Romeyer. Ces dernières semaines, il a montré tout son attachement à l'AS Saint-Etienne alors que les négociations avec les Tigres de Monterrey se sont révélées plus longues que prévu. La saison dernière, Timothée est rapidement devenu un cadre du groupe professionnel. C'est un joueur qui fait l'unanimité grâce à ses qualités techniques, son engagement et son expérience. »A noter que Sainté enregistre également le renfort du milieu de terrain colombien Luis Sanchez (18 ans, CD América). Il s’agit d’un prêt de deux ans, et« C'est une grande joie de rejoindre l'ASSE, déclare l’international U20. Je réalise un de mes rêves en m'engageant pour un club historique en Europe. Je remercie les dirigeants de m'accorder la confiance. Je vais tenter de leur la rendre en travaillant tous les jours pour progresser. J'ai hâte de débuter une nouvelle aventure à Saint-Étienne et d'apprendre à connaître mes nouveaux coéquipiers ainsi que mon nouvel environnement. »