Le défenseur international néerlandais, Matthijs De Ligt, a affirmé être très content au sein de son club actuel de la Juventus.

De Ligt est impatient de garnir son CV

Défenseur le plus cher de l’histoire du football (85M€), Matthijs De Ligt n’a pas été particulièrement transcendant lors de ses six premiers mois à la Juventus.Une hypothèse appuyée notamment par son compatriote Patrick Kluivert, Pourtant, l’arrière batave se plait beaucoup dans le Piémont. C’est ce qu’il a attesté dans un entretien accordé à Juventus TV : « Je suis très heureux à Turin, j'espère rester ici longtemps. J'étais vraiment fier bien sûr. Quand un grand club comme la Juve vous veut, c'est un grand honneur. J'ai toujours aimé la Juve en tant que club et maintenant je suis heureux et fier de porter ce maillot ».Le dernier lauréat du Trophée Raymond Kopa a donc réfuté tout mal-être.: « La chose la plus importante est toujours de vouloir apprendre, grandir et devenir un joueur meilleur. Je veux gagner autant de trophées que possible, nous voulons atteindre des objectifs importants. Si vous jouez pour la Juventus, vous devez toujours essayer de tout gagner. Et c'est ce que je veux faire ». Enfin, l’ex-joueur de l’Ajax a confié qu’il était très chanceux « d’évoluer chaque jour aux côtés des meilleurs au monde ». « Avec Leonardo Bonucci, nous nous comprenons très bien et nous nous complétons. Je sais ce qu'il peut faire et il sait ce que je peux bien faire. Nous essayons de former un bon couple », a conclu le défenseur batave.