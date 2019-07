L’alternative Jean-Michaël Seri (Fulham) pour Milan ?

Libre de tout contrat, le défenseur central (ou latéral gauche) belge Thomas Vermaelen serait en contacts avancés avec Al-Arabi (Qatar), selon La Dernière Heure.

En fin de contrat avec le FC Barcelone , le défenseur central (ou latéral gauche) international belge Thomas Vermaelen, 32 ans, seraient en contacts avancés avec Al-Arabi (Qatar). Selon La Dernière Heure, un accord verbal aurait été trouvé pour un bail d’une saison (+ une année supplémentaire en option), mais l’ancien joueur d’Arsenal aurait encore quelques doutes. Après avoir été dragué par l’Olympiacos et Anderlecht, le Diable Rouge serait conscient qu’dans l’optique de l’Euro 2020. Les Chinois de Shandong Luneng et les Américains de New England Revolution auraient aussi montré de l’intérêt.