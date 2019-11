L’Allemagne et les Pays-Bas pour terminer le travail, la Belgique pour sécuriser sa première place / Qualifs Euro 2020

L’Allemagne et les Pays-Bas ont l’occasion de décrocher leur ticket pour l’Euro samedi soir. Un Peu plus tôt, la Belgique voudra confirmer son sans-faute et sécuriser sa première place en Russie.

Groupe C : L’Allemagne et les Pays-Bas pour terminer le boulot



20h45 : Allemagne - Biélorussie

20h45 : Irlande du Nord - Pays-Bas



Groupe E : La Croatie en bonne position



18h00 : Azerbaïdjan - Pays de Galles

20h45 : Croatie - Slovaquie



Groupe G : La Pologne pour garder son fauteuil, une place encore libre



18h00 : Slovénie - Lettonie

20h45 : Autriche - Macédoine du Nord

20h45 : Israël - Pologne



Groupe I : La première place en jeu



15h00 : Chypre - Ecosse

18h00 : Saint-Marin - Kazakhstan

18h00 : Russie - Belgique



L’Irlande du Nord a parfaitement joué son rôle d’outsider jusqu’ici dans ce groupe C. Les coéquipiers de Jonny Evans ont battu tous leurs adversaires à l’exception… des deux favoris, l’Allemagne et les Pays-Bas. Résultat, les voilà à trois points des deux ogres, encore en course pour la qualification à deux journées de la fin. La réception des Pays-Bas s’annonce donc bouillante samedi soir, pendant que l’Allemagne devrait connaître de son côté une soirée plus tranquille à domicile, face à la Biélorussie. Attention au faux-pas, tout de même.En tête de son groupe avec quatre points d’avance sur la Slovaquie, troisième avec un match de moins, la Croatie n’est pas encore officiellement qualifiée.Une défaite pour leur dernier match, en revanche, verrait leur adversaire de samedi soir revenir à une longueur. Les hommes de Pavel Hapal pourraient alors passer devant lors de leur dernière rencontre face à l’Azerbaïdjan. Ce dernier accueillera d’abord le Pays de Galles, qui veut de son côté s’imposer pour s’offrir une finale contre la Hongrie.La Pologne fait partie des nations d’ores et déjà qualifiées pour le prochain Euro. Mais les coéquipiers de Robert Lewandowski ont encore un objectif : sécuriser leur place de leader en Israël, encore dans le coup pour la qualif.Un match qui, lui, pourrait offrir un ticket aux locaux… ou un dernier espoir aux visiteurs, qui comptent cinq points de retard sur la deuxième place de David Alaba et des siens, comme Israël. Troisième équipe à 11 points (et donc avec encore un espoir), la Slovénie n’aura pas droit au faux-pas face à la Lettonie, qui a perdu tous ses matchs jusqu’ici.Tout est bouclé dans ce groupe I, si ce n’est en ce qui concerne la première place. La Belgique, avec huit victoires en autant de rencontres, a écrasé sa poule. Mais la Russie a fait un quasi-sans-faute en ne perdant… que contre les Diables Rouges.Dries Mertens et ses coéquipiers s’étaient imposés 3-1 à l’aller, et il faudra donc qu’Alexandr Golovin et les siens en fassent autant pour passer devant. Il sera alors l’heure de sortir les calculettes. Ce qui ne sera pas nécessaire pour les deux autres rencontres sans enjeu de l’après-midi.